La cinquième ville de Wallonie ne cherche pas à occulter son passé et elle aurait de toute façon du mal à le faire. Avant même d’avoir quitté l’autoroute, le visiteur est accueilli par le gigantesque site industriel de l’usine NLMK, qu’il longe pendant plusieurs centaines de mètres avant d’arriver au bâtiment du Forem, et enfin, dans le centre-ville. "Voilà qui résume bien la situation", lance Giacomo Panarisi, fondateur et chanteur du groupe de rock louviérois Romano Nervoso, qui sort samedi son troisième album et que nous rencontrons dans un café de la place Jules Mansart.