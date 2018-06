Musique / Festivals Une excellente cuvée 2018 en perspective.

C’est reparti pour un tour ! D’ici quelques semaines, des hordes de mélomanes de tous âges s’entasseront dans les trains, les bus, les campings et les plaines pour consommer des concerts à la chaîne. Toujours plus grands et prisés, les festivals ont dépassé depuis longtemps le simple statut d’événement musical pour incarner une véritable terre de liberté. Un lieu de fête débridée où l’ont vient autant pour se défouler que pour écouter de la musique de qualité.

Pour attirer le grand public dans ce secteur ultra-concurrentiel, leurs organisateurs ont toutefois été contraints d’adapter leur offre à la demande. Cette année, les Francos font peau neuve, les Ardentes accentuent leur positionnement hip-hop, le Brussels Summer Festival réduit la voilure et la longue liste d’artistes en tournée laisse présager une excellente cuvée 2018. Petit passage en revue non-exhaustif des lieux incontournables.