Pionnier de l’époque baroque, il a exploré 1000 ans de musique, du Moyen Age au XXIe siècle.

Depuis plus de cinquante ans, il mène ses troupes avec une inspiration et une générosité inépuisables, il avait conçu et lancé la saison 2018-2019 avec son enthousiasme habituel, fin mars, il dirigeait encore « Pelléas et Mélisande » de Debussy, il aura vécu son rêve de musicien jusqu’à son dernier souffle. Jean-Claude Malgoire est décédé dans la nuit du 13 au 14 avril. La nouvelle a été annoncée samedi matin par ses proches.

(...)