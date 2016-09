Des nouvelles du front pop, rock, hip hop et chanson

Musique / Festivals

Si le marché du disque poursuit sa mutation, le mois de septembre demeure crucial côté sorties. Les Pixies, Nick Cave et ses Bad Seeds trônent en haut de l’affiche au rayon rock. Dans l’Hexagone, les albums du jeune Delerm et l’ancien Higelin sont attendus en octobre.

Nick Cave, Devendra Banhart, Pixies, Leonard Cohen, Beck…

Soyons chauvins et commençons avec les notes brassées chez nous. Déjà sortis, le premier album éponyme de Robbing Millions et celui de Warhaus ("We fucked a flame into being"), side-project de Martin Devoldere (Balthazar) sont de très bonne facture. Le petit deuxième des Bruxellois Moaning Cities ("D.Klein", 23/9) s’annonce aussi fort bien. Dans le reste du monde, septembre sera riche de guitares et de sorties. A peine atterris dans les bacs à disques, les nouveaux travaux de The Divine Comedy ("Foreverland") et Wilco ("Schmilco") ont été écoutés et approuvés par nos soins. Les adeptes de rengaines folk épicées se rabattront sur "Ape in Pink Marble" (23/9) de Devendra Banhart , dont les premiers effluves sont alléchants. Sans oublier les mastodontes, Nick Cave&the Bad Seeds ("Skeleton Tree") et Pixies ("Head Carrier", 30/9), dont le premier fait mouche avec un album intense habité par le deuil de son fils. Octobre verra des poids lourds retrouver le chemin des disquaires. Certains ne nous emballent guère… Comme Green Day ("Revolution Radio", 7/10), en boucle depuis plus de dix ans, ou Kings of Leon (leur 7e, "W.A.L.L.S.", 14/10), en panne d’inspiration au lendemain de leur premier album. La 12e plaque d’Archive ("The False Foundation", 7/10) ravira surtout les fans du duo britannique. Le re-retour de monsieur Leonard Cohen ("You Want it Darker", 21/10) s’annonce à la hauteur des espérances. Celui des vétérans Helmet ("Dead to the World", 28/10) après six années d’hiatus, assez musclé. Enfin, le génial Beck (Hansen) continue de nous aguicher avec ses singles ("Dreams" et "WOW") sans qu’une date précise ou un titre ne soient annoncés. Pour conclure, épinglons encore ces projets plus difficiles à classer mais non moins dignes d’intérêt : les vagues soul ou plutôt jazzy de Nick Waterhouse ("Never Twice", 30/9), Jamie Lidell ("Building a Beginning", 14/10) et Norah Jones ("Day Breaks", 7/10); les mélodies d’un Yann Tiersen en toute grande forme sur "EUSA" (14/10); la grâce naturelle et la voix cristalline de la douce Danoise Agnès Obel dont on attend "Citizen of Glass" (21/10) d’oreille ferme.





Isaiah Rashad, Travi$ Scott, PNL, M.I.A...

