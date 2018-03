Aujourd’hui carré d’as, Django Django fut d’abord paire de rois. Vers la fin des années 2000, Dave Maclean - frangin de John, leader du Beta Band -, batteur et futur producteur de la bande, fait la connaissance de Vincent Neff, guitariste et chanteur à ses heures. Très vite, ces deux-là vont bien s’entendre et seront rejoints par Tommy Grace (aux claviers) et Jimmy Dixon (à la basse), eux aussi étudiants des Beaux Arts d’Edimbourg. Le groupe naît peu de temps plus tard et, en 2012, c’est un départ en fanfare. Un premier album éponyme qui verse dans un grand chaudron pop quelques salves plus rock, des gimmicks ensoleillés, des rythmiques tropicales, des galops et des structures électro… Et leur vaut une nomination d’emblée aux réputés Mercury Prize nationaux.