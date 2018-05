La tournée des Vieilles Canailles, deux albums de duos au casting 5 étoiles ("La même tribu") et la première partie de son intégrale qui vient de paraître, on ne peut pas dire qu’Eddy Mitchell ait ménagé sa peine depuis un an. Le Schmoll s’était pourtant fait discret en interview, notamment à l’occasion de la sortie en novembre dernier du premier volume de "La même tribu". L’explication est simple : tous les regards étaient alors braqués sur l’état de santé de Johnny Hallyday et Eddy Mitchell n’avait certainement pas envie de s’étendre sur le sujet sachant que la fin était inéluctable.

Près de six mois après la disparition de son ami, c’est radieux qu’il répond à nos questions dans les locaux d’Universal à Paris alors que dehors l’orage gronde.

D’où vient l’idée de ces albums de duos ?

(...)