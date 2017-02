On ne connaît pas beaucoup de groupes qui, sur le premier album enregistré après le départ d’un de leurs membres, prendraient la peine de lui dire merci. Elbow est pourtant de ceux-là : en bonne place dans le livret de "Little Fictions", leur septième opus, figure un "Jupp, thanks for everything x". Alors qu’ils s’apprêtaient à entrer en studio dans le nord de l’Ecosse voici un an, le quintette est en effet devenu quatuor : las de ne pas réussir à concilier vie de famille et vie professionnelle, le batteur Richard Jupp a dit au revoir au chanteur Guy Garvey, au bassiste Pete Turner et aux frères Potter, Mark aux guitares et Craig aux claviers et à la production.

Vingt ans d’histoire commune

De passage à Bruxelles, Garvey et Turner en parlent à l’unisson, avec un mélange de mélancolie, de compassion et de résignation. "Son départ a été un moment triste, mais comme la fin de toute relation. Il n’y avait pas vraiment de mésentente, nous avons continué à prendre du bon temps ensemble jusqu’à la fin et nous sommes restés jusqu’au bout sur la même longueur d’onde. Il n’y a eu ni cris ni bagarre, mais une sorte de conscience partagée que ce stress qu’il vivait - et que nous ressentions - ne pouvait plus continuer."

Autre preuve, sans doute, de cet attachement sincère bâti en plus de vingt ans d’histoire commune : à aucun moment, le groupe ne semble avoir imaginé de remplacer le partant par un nouveau membre à temps plein. "Le consensus a été immédiat. On s’est dit que les gens qui nous suivent depuis le début n’auraient aucune envie de voir un nouveau visage ! C’est notre histoire, il n’est pas possible d’y ajouter quelqu’un qui n’aurait pas vécu tout ce qui a précédé. Evidemment, nous avons besoin d’un batteur en tournée, et nous avons fait appel à Alex Reeves, un formidable musicien de studio qui joue d’ailleurs sur plusieurs titres du nouvel album. Mais il ne sera pas dans le line-up, et il y a certains morceaux des albums précédents que nous ne jouerons plus sur scène parce que nous n’imaginons pas de les jouer sans Jupp."

Boucles

A toute chose, malheur est bon ? Elbow a aussi profité de ce départ pour réinventer l’approche rythmique de sa musique. Garvey invoque des références inattendues pour un groupe qu’on a longtemps qualifié de "prog rock sans les solos". "Depuis 2001, nous essayions de forcer Jupp à jouer comme une boîte à rythmes ! Nous sommes des purs produits de la scène dance du Manchester des 90’s, mais aussi de la vague trip hop de Bristol. Nous avons été fort influencés par les Massive Attack, Tricky ou Portishead, et nous avons toujours beaucoup utilisé les échantillons et les boucles. Le premier album de DJ Shadow, fait uniquement de samples, est un chef-d’œuvre absolu qui nous inspire toujours !" Turner abonde, mais nuance : "C’est vrai ! Mais, parfois, une vraie batterie reste nécessaire. Pour ‘Little Fictions’, qui est le plus long morceau que nous ayons jamais fait, il était clair qu’à un certain moment le développement imposait une cassure que les boucles ne permettent pas". La dernière conséquence, inattendue, du départ de Richard Jupp, c’est Guy Garvey qui l’exprime. "Quand Alex Reeves est avec nous, enfin, je ne suis plus le dernier arrivé ! Cela faisait près de 25 ans que les quatre autres jouaient ensemble, déjà à l’école, et ils m’ont toujours chambré parce que j’étais arrivé plus tard… Mais je sais qu’ils n’ont rien fait de bon quand je n’étais pas là."

Setlist

Même si aucun concert d’Elbow n’est encore annoncé en Belgique (vu leur agenda, on ne serait pas surpris de les voir débarquer à Werchter), on les interroge sur la façon de composer le menu. Hurlements et rires : "Constituer une setlist est la pire expérience ! Cela nous prend plusieurs jours. Chacun inscrit sur un tableau ce qu’il veut jouer et attend les réactions des autres". (Ils s’imitent mutuellement prenant des airs catastrophés). "Au début, je laissais les autres décider puis, quand je revenais, je m’écriais ‘On ne va quand même pas jouer cela !’ Chacun a une vision différente de ce que le concert devrait être."

Elbow n’en est toutefois pas au point de rejouer complètement un album du passé, solution aisée et souvent lucrative : "Nous laissons cela pour le moment où nous ne serons plus capables d’écrire de nouvelles chansons". De ce point de vue, la capacité est intacte, tant dans la musique - écrite collectivement cette fois - que dans les textes de Garvey. Avec ce genre de perle post-Brexit (dans "K2") : "I’m from a land with an island status. Makes us think that everyone hates us".





*** "Little Fictions" Elbow

Dès "Magnificent (She Says)", premier single extrait de l’album et plage d’ouverture, on ressent un immense sentiment de sérénité. Accru, sans doute, par la vidéo, journée d’une petite Birmane dans des paysages fabuleux. Mais les paysages sont dans le disque aussi : au fil des dix chansons s’insinue quelque chose qui tient de la grâce. Même s’il pleut dehors, on trouvera ici une espèce d’optimisme tranquille qui fait croire au retour du soleil. D’aucuns observeront qu’il n’y a pas de grande différence avec "The Take Off and Landing of Everything", le précédent album. Les changements sont, il est vrai, peu perceptibles à première écoute. Mais, avec des sommets comme "All Disco", la plage titre ou "Kindling", Elbow touche à une forme de perfection dans son propre univers. 1 CD Concord/Universal.