En 2017, Pink Floyd fera le show à Londres

Il y a longtemps que l’actualité de Pink Floyd n’a plus été aussi chargée. On en vient même à se demander si elle a été un jour aussi conséquente ! Bien sûr, il y a eu la sortie de l’album "The Endless River" en 2014 et la parution des versions Deluxe des principaux albums du groupe auparavant, mais ce qui se trame pour 2017 s’annonce géant. Du 13 mai au 1er octobre, le Victoria and Albert Museum de Londres accueillera une gigantesque exposition consacrée au groupe de Cambridge. Intitulée "The Pink Floyd Exhibition : Their Mortal Remains", ce sera la première du genre, en tout cas de par son ampleur. Ce sera aussi la première véritable collaboration des membres de la formation depuis des décennies puisque David Gilmour, Roger Waters et Nick Mason - batteur et archiviste officiel du groupe - y ont collaboré, Richard Wright et Syd Barrett étant décédés.

Le monde extraordinaire de Pink Floyd

L’événement londonien s’annonce des plus prometteurs et interviendra quasiment 50 ans jour pour jour après la parution d’"Arnold Layne", le premier single du groupe sorti le 11 avril 1967. Pour évoquer cette exposition, le site officiel de Pink Floyd parle d’un "voyage en immersion, multisensoriel et théâtral, à travers le monde extraordinaire de Pink Floyd". De quoi mettre l’eau à la bouche, surtout lorsqu’on se remémore l’étiquette de pionnier qui colle à la peau du groupe. On se souvient des éclairages bricolés des débuts permettant de créer des effets psychédéliques uniques lors des concerts ou encore des enregistrements en quadriphonie, etc. Et le visiteur ne devrait pas être déçu puisque, à côté des affiches, pochettes originales, partitions manuscrites et autres classiques du genre, sont annoncés un show laser et des séquences filmées totalement inédites. Au total, pas moins de 350 objets seront exposés et retraceront les prestations scéniques du groupe et les processus créatifs qui ont conduit à la création de quelques-uns des monuments du rock : "The Dark Side of the Moon" et "The Wall" pour ne citer qu’eux.

Un coffret de 27 albums

...