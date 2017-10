La star de la pop américaine Justin Timberlake sera la tête d'affiche en février prochain du spectacle du Super Bowl, la grande finale du Championnat de football américain, a annoncé dimanche la Ligue nationale de football américain (NFL).

Timberlake, connu pour sa participation au boys band NSYNC et ses succès "Cry me a river" ou "SexyBack", participera pour la troisième fois au spectacle organisé à la mi-temps de la rencontre, l'événement le plus important au calendrier sportif américain.

Sa dernière apparition dans ce qui est présenté comme le le plus grand concert du monde devant, 115 millions de téléspectateurs américains et des millions d'autres dans le monde entier, avait défrayé la chronique: en 2004, sur scène avec Janet Jackson, dans une mise très chorégraphiée, il avait dévoilé un téton de la chanteuse et provoqué un scandale sans précédent.

Pour éviter une réédition de ce qui avait baptisé "Nipplegate", le show est depuis diffusé à la télévision américaine en léger différé.

Il succédera le 4 février prochain à Minneapolis à l'icône pop Lady Gaga, vedette du spectacle de la finale 2016.

Avant eux, Coldplay, Beyonce, Katy Perry, Bruno Mars, Madonna, The Who, Bruce Springsteen, Prince, les Rolling Stones, Paul McCartney ou U2 ont participé à ce show.