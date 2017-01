Qui succédera à Vianney, Yaël Naïm, Louane, Hyphen Hypen, Nekfeu, Les Innocents, ou encore à Johnny Hallyday au palmarès des Victoires de la musique ? Verdict le 10 février à l'occasion de la 32e édition de la cérémonie de remises de prix. Celle-ci sera animée par un duo inédit : Thomas Thouroude et Bruno Guillon. Ce mardi, la liste des nominés a été dévoilée pour les douze catégories en compétition. C'est un collège de 600 professionnels composé d'artistes, de producteurs de spectacles et de disques, de programmateurs radio, de disquaires, de journalistes, etc.) qui a procédé aux nominations et qui élira les gagnants dans un mois. Seule exception, la catégorie « Chanson de l'année » est élue par le public.

Artiste masculin de l'année :

Benjamin Biolay

Vincent Delerm

Renaud

Artiste féminine de l'année :

Imany

Jain

Véronique Sanson

Album révélation de l'année :

Amir : « Au coeur de moi »

Claudio Capeo : « Claudio Capeo »

Radio Elvis : « Les conquêtes »

Révélation scène de l'année :

Broken Back - Production : Junzi-Arts

L.E.J. - Production : Live Nation

Minuit - Production : Corida

Album de chansons de l'année :

Julien Doré : « & »

Christophe Mae : « L’attrape-rêves »

Benjamin Biolay : « Palermo Hollywood »

Album rock de l'année :

Louise Attaque : « Anomalie »

La Femme : « Mystère »

Mickey 3D : « Sebolavy »

Album de musiques urbaines de l'année :

Georgio : « Hera »

Jul : « My world »

Kool Shen : « Sur le fil du rasoir »

Album de musique du monde de l'année :

Calypso Rose : « Far from home »

Acid Arab : « Musique de France »

Rokia Traore : « Ne so »

Album de musiques électroniques ou dance de l'année

Jean-Michel Jarre : « Electronica 2 : the heart of noise »

Kings : « Layers »

Justice : « Woman »

Chanson originale de l'année :

MHD : « A kele nta »

Véronique Sanson : « Et je l’appelle encore »

Amir : « J’ai cherché »

Vianney : « Je m’en vais »

Concert ou spectacle musical de l'année :

Jain : « Zanaka tour »

Ibrahim Maalouf : « Red and black light »

Nekfeu :

Clip de l'année :

Yaël Naïm : « Coward - Réalisateurs : Paul Van Haver (Stromae) - Luc JR Tam - Martin Scali

Jain : « Makeba » - Réalisateurs : Greg & Lio

Cassius : « The missing » - Réalisateurs : Iconoclast-We Are From L.A.