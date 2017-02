Ce samedi 11 février, c’est une véritable révolution copernicienne qui secoue le monde culturel congolais. La musique électronique, jusqu’alors cantonnée dans les clubs, au rang de sous-genre musical, rayonne sur la grande scène du Festival Amani. Aux côtés de performances acoustiques d’artistes reconnus, comme Jean Goubald, Mani Martin et Sauti Sol.

A l’initiative, Arthur Tixhon, un jeune Belge, cofondateur des labels "Under My Garage" et "Cosmic Pop Records". Il y a six mois, il a posé ses valises dans la ville de Goma, afin de coordonner la quatrième édition du plus grand événement culturel de la région des Grands Lacs. "Je suis un enfant de la musique électronique, et mon rêve est de la propager partout , explique-t-il. Je pense qu’ici, en Afrique, ce style de musique n’est pas encore considéré à sa juste valeur. Si la musique électronique est fort exploitée, elle reste enfermée dans les studios. C’est un défi de mettre des DJs sur scène dans un pays comme la RDC, car la performance live représente tout ici. Le pari est réussi avec Boddhi Satva !"

Un festival qui ne blague pas

Armani Kombot-Naguemon, de son vrai nom, est le fils d’un diamantaire franco-centrafricain et d’une mère d’origine belge et américaine. Il a grandi à Bria, dans l’est de la Centrafrique. Et même s’il habite désormais Schaerbeek, quand il monte sur la scène du festival, on le présente comme un artiste africain.

La blancheur de sa peau ne dit rien de ses origines, au contraire de la tunique qu’il porte et, surtout, de la musique qu’il joue. Ni rumba congolaise, ni ndombolo, ni chants traditionnels, mais des productions "house" mêlant entre autres des percussions du Mali, de l’Afrique du Sud, et des grandes voix de la soul américaine.

Ce samedi soir, dès son premier morceau, DJ Boddhi Satva déchaîne les quelque dix mille personnes amassées sur la plaine du collège Mwanga. "J e ne suis pas arrivé en conquérant , commente-t-il. Ce festival-là, il ne blague pas. De toute façon, je me suis dit que je devais faire ce que j’avais à faire. J’ai commencé par balancer un morceau que j’ai sorti il y a à peine trois mois et demi. Et là, je suis tombé sur le cul. Ils connaissaient le titre, les mecs. Ça fait tout de suite plaisir, tu te dis qu’ils ont fait des recherches."

A 19 h 30 pile, les bouteilles de bière sont vidées, les membres fourbus. Le public offre ses derniers applaudissements à la star internationale. Avant que les familles se pressent pour rentrer chez elles. La nuit, dans les rues de Goma, les vendeurs de samoussas, les agents de change et la plupart des motos-taxis cèdent la place aux voyous.

Cependant, quelques privilégiés, des expatriés et des bénévoles du festival, se réfugient à l’abri de hauts murs du Kivu Club, pour une after-party. Aux petites heures, DJ Boddhi Satva se remet aux platines. Sur la piste en plein air, se forme un cercle. Tour à tour, des danseurs du coin enchaînent des figures de breakdance. Ils balancent leur bassin, se jettent par terre et rebondissent. Quelques Blancs tentent également l’exercice. Avec moins de succès, il faut le reconnaître.

A nouveau, la musique de l’artiste d’origine centrafricaine remplit son office. Elie Batumike, un danseur du Rhina Crew, crie pour se faire entendre : "J’aime vraiment le travail de DJ Boddhi Satva, Je passe parfois ses morceaux lorsque je donne cours de danse aux enfants défavorisés du quartier. Dans sa musique, il y a la joie et le goût de la musique africaine qui me font pomper le cœur."

"L’approche est la suivante , détaille Boddhi Satva. Quelles que soient les sonorités qui m’inspirent, je cherche à comprendre d’où elles viennent. Je me suis notamment intéressé aux percussions qui permettaient auparavant de colporter des messages d’un village à l’autre. Dans ma démarche, le respect des cultures est très important, puis il y a cette adaptation. Je veux montrer qu’on peut actualiser la musique africaine."

Un tout autre délire

Quelques jours plus tard, Diego Tixhon poste sur Facebook un selfie de lui, en transe, lors du concert de Boddhi Satva au festival. "Louis Shungu, l'un des artistes de notre label 'Cosmic Pop Records' ,avait prédit à mon frère, Arthur, que c’était le seul DJ capable d’introduire de cette manière la musique électronique au Congo , se rappelle-t-il. En plus, Boddhi Satva n’est pas venu jouer la star. Il n’a pas pris de cachet, à condition que le festival distribue, en son nom, cinq cents tickets d’entrée aux enfants des quartiers défavorisés. Son seul regret ? N’avoir pas pu passer plus de temps ici, afin de livrer une masterclass aux jeunes du foyer culturel. Mais, qui sait, peut-être reviendra-t-il l’année prochaine…"





Décidément, Boddhi Satva échappe aux clichés qu’on se fait des artistes de la scène électronique. "Le problème, estime-t-il , c’est que le DJ est perçu, en général, en mode ‘pump it up’, les mains en l’air, ou en train de se taper des rails de coke avec des ‘meufs’ - enfin bon, cela existe aussi, chacun son délire . Mais moi, je vis tout autre chose. Et je tenais notamment à venir ici, au Festival Amani, pour montrer qu’être DJ, ce n’est pas forcément incarner quelque chose de médiocre."

Mieux, au Nord-Kivu, dans cette région ravagée par les guerres, les viols et la violence, sa venue aura suscité des vocations ou, du moins, l’enthousiasme. Et, comme le dit ce fils de diamantaire, "l’avenir du continent africain, et surtout de cette région-ci, c’est l’art. Les diamants, les ressources naturelles, c’est très bien, mais ça fout la merde. L’art, lui, reste jusqu’à présent un bijou, un diamant pur."





"C'est un discours de coach qu'il faut"





Dimanche 12 février, vers dix heures trente, les yeux plongés dans l’immensité du lac Kivu, Boddhi Satva commande un Fanta au bar de l’hôtel Ihusi. Il a zappé le petit déjeuner, confie-t-il. " Il fallait que je me repose, j’avais trop de choses dans la tête."

"Hier soir, j'ai parlé avec une dame qui s'occupe entre autres des enfants albinos , poursuit-il. Ces enfants sont relativement exclus. On trouve parfois qu’ils sentent mauvais parce qu'ils manquent de soins. Leur peau et leurs yeux sont très fragiles . Ce que je ne comprends pas, c’est que la ville de Goma est remplie d’ONG, il y a même l'ONU qui est ici, et personne ne pense à donner ne fût-ce que de la crème solaire et des lunettes de soleil à ces pauvres gamins."

Boddhi Satva en a vu d’autres, notamment à Bangui entre 2012 et 2013, alors que son pays d’origine connaissait une deuxième guerre civile. D’après lui, le bilan mitigé de l’aide internationale sur le continent africain n’a rien à voir avec un manque de budget. "Du pognon, il y en a. Seulement il est dilapidé en frais de fonctionnement. J’ai pu voir que le système d’assistanat mis en place par les ONG, c'est une vaste connerie…"

"La grande problématique, c'est qu'on s'imagine qu'il faut des millions – c'est vrai qu'il faut des millions, mais pas pour tout. Je pense que le premier déclic, c'est de montrer aux gens qu'ils sont capables, en leur apprenant un métier par exemple. C'est un discours de coach qu’il faut: ‘Je ne te connais, pas je ne sais pas qui tu es, mais tu es capable de faire ce que tu veux faire, n'aie pas peur !’"

En ce sens, les propos du DJ collent assez bien avec l'esprit du Festival Amani, qui, cette année encore, a encouragé les rencontres, le dialogue positif et le "construire ensemble". Sans compter l'aide apporté à de jeunes artistes contemporains, ainsi que la visibilité accordée à de nombreux projets innovants, dans un espace spécialement dédié à l'entrepreneuriat.

"Pour ce que j'en ai vu, le Festival Amani, c'est effectivement ça , confirme Boddhi Satva. C'est un Festival qui s'inscrit dans une volonté d'amener la paix à travers l'art en général et la musique en particulier. Je pense que c'est une très bonne chose. Il fallait le faire, et cela a été fait. C'est un projet qui est en train de faire des petits, ça c'est clair. Après il faut aussi se rendre compte que c'est un véritable challenge. Cela demande un énorme travail et beaucoup de détermination pour organiser un tél événement dans la région des Grands Lacs, une région qui vécu des décennies de guerre."





Un festival pour la paix





34 000 festivaliers ont assisté à la quatrième édition du Festival Amani. 27 chanteurs et groupes de musique, ainsi que 20 groupes de danse se sont succédé sur deux scènes pendant trois jours.

650 volontaires ont contribué à l’organisation de l’événement, dont une soixantaine de scouts. Ce sont de fiers ambassadeurs de la culture congolaise.

Encourager les jeunes. En marge de ce festival qui promeut la paix dans la région, un concours d’entrepreunariat récompense les meilleurs projets. Comme le dit le promoteur de l’événement, Eric de Lamotte, il n’y a pas de paix sans emploi.