Frédéric François a été fait jeudi Chevalier des Arts et des Lettres par l'ambassadeur de France en Belgique, Claude-France Arnould. Plusieurs amis du chanteur, parmi lesquels Salvatore Adamo, Franco Dragone ou encore le Grand Jojo, ont assisté à la cérémonie. L'ambassadeur de France a mis à l'honneur "un artiste transfrontalier qui unit les Français et les Belges par des chansons d'amour et des concerts affichant complets depuis près de 44 ans".

Elle a rendu hommage au chanteur, qui avec Adamo et Jacques Brel, constitue selon elle le trio d'artistes belges ayant eu le plus grand rayonnement dans l'Hexagone.

"C'est une grande récompense, je suis très heureux", a réagi Frédéric François, visiblement ému en retraçant les débuts de sa carrière. "La France est un pays tellement immense. Pour un jeune immigré qui vivait près des charbonnages, qui avait un rêve et qui l'a vu se réaliser en vendant des millions d'albums et en faisant l'Olympia, c'est le plus beau des cadeaux. Cette médaille, c'est l'aboutissement de dizaines d'années de travail."

"Je suis très content pour lui", a commenté son ami Salvatore Adamo. "Nous avons un peu eu le même parcours, en tant qu''enfants adoptifs de la Belgique'. Nous avons commencé par chanter devant des Italo-Belges et nous voilà ici. Je pense que c'est allé bien au-delà de nos rêves. Nous n'aurions pas osé parier là-dessus."