Funérailles de Toots Thielemans : Barack Obama rend hommage au jazzman (PHOTOS et VIDEOS)

Musique / Festivals

Découvrez ci-dessus la galerie photos de notre photographe présent sur place.

Le premier ministre Charles Michel et le prince Laurent sont arrivés à La Hulpe où se déroulent, à partir de 11h00, les funérailles du musicien Toots Thielemans.

Plusieurs centaines de personnes sont massées aux alentours de l'église dont le parvis s'est couvert de nombreuses fleurs. L'intérieur de l'édifice est réservé aux membres de la famille et aux amis de Toots Thielemans. Un écran géant permet cependant à tous ceux qui veulent rendre un dernier hommage au jazzman, d'assister à la cérémonie depuis l'extérieur. L'arrivée du corps a été saluée par une salve d'applaudissement.









Parmi les artistes présents figurent de nombreux jazzmen de renom mais aussi les chanteurs Lou Deprijck et Will Tura, ou encore José Géal, alias Toone.

Le premier ministre Charles Michel a déclaré à son arrivée qu'il venait "rendre hommage à une personnalité". Le début des funérailles a commencé par la diffusion de Bluesette, un des airs les plus célèbres de Toots Thielemans. Durant la cérémonie, il est prévu que le musicien américain Kenny Werner joue du piano.









Les invités rendent hommage

Si de nombreuses personnalités étaient rassemblées samedi autour des proches de Toots Thielemans pour la messe de funérailles célébrée à l'église de La Hulpe, les invités qui ont pris la parole en début de cérémonie ont tous souligné l'humilité et la simplicité du jazzman. Le musicien américain Kenny Werner a lu en anglais un message de Barack Obama et s'est rappelé l'obsession de Toots Thielemans de jouer toujours mieux chaque jour et de trouver du neuf, malgré sa carrière impressionnante. Bart De Nolf, en néerlandais, a aussi évoqué l'attention portée par Toots Thielemans aux jeunes talents. Au nom des autorités communales, le bourgmestre de La Hulpe Christope Dister a remercié le jazzman décédé à 94 ans pour ce qu'il avait donné aux habitants et à la commune où il habitait depuis plus de 25 ans. Il a lui aussi rappelé la simplicité et l'humilité du musicien qui venait avec son harmonica en poche et, à chaque hommage officiel rendu, demandait systématiquement pourquoi on faisait cela pour lui, en estimant qu'il ne le méritait pas.





Pour les membres de sa famille qui ont pris la parole avec beaucoup d'émotion dans l'église, le musicien à l'impressionnante carrière internationale était simplement "Mon onc' Jean". Sa filleule a rappelé que lorsqu'il la voyait, Toots Thielemans lui demandait toujours de lui faire "le plus petit bisou du monde".