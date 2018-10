Curieux, hypercréatif et souvent inspiré, Gaëtan Roussel a parfaitement su exploiter le succès titanesque rencontré par Louise Attaque, fin des années 1990, pour construire une carrière foisonnante.

Outre les quatre albums sortis avec ses petits camarades du Midi de la France, la création d’un groupe frère ("Tarmac") et ses compositions pour Bashung, Rachid Taha ou Vanessa Paradis, il compose pour le cinéma, et vient tout juste de sortir Trafic, un troisième album solo, ouvertement conçu pour accrocher les auditeurs de la bande FM.

Ce Trafic est foisonnant, presque boulimique, il y avait une vraie volonté d’attraper l’auditeur dès la première écoute ?

Oui, j’aime la musique tendue, lisible, et j’avais envie d’une ligne claire avec des mélodies immédiates. Mes textes sont peut-être plus sombres que sur les albums précédents (j’évoque Alzheimer, l’addiction, la confiance en soi… ), alors d’une certaine manière, je voulais que la musique vienne contrebalancer les paroles. À côté des sujets, des histoires, il y a des refrains explosifs parce que je crois qu’on a besoin d’enthousiasme et de lumière, aujourd’hui.





