La cérémonie 2017 des Grammy Awards s'est transformée dimanche à Los Angeles en triomphe pour la chanteuse britannique Adele, qui a raflé les principaux prix pour lesquels elle était en compétition avec Beyoncé. La balade mélancolique "Hello" a ainsi remporté le Grammy de la Chanson de l'année, devançant notamment le titre "Formation" de Beyoncé. La même chanson a remporté le Grammy du meilleur enregistrement, et l'album "25" dont elle est issue a décroché, entre autres, la récompense suprême des plus prestigieux awards du monde musical: celle de l'album de l'année. C'est la deuxième fois que la diva britannique décroche les prix d'album et de disque de l'année, après avoir également règné sur les Grammys 2012 avec "Rolling in the Deep" et l'album "21", opus aux ventes record qui a fait d'elle une star mondiale. Elle entre ainsi dans l'histoire de ces prix, en devenant la première à réaliser un tel doublé pour deux albums consécutifs depuis Stevie Wonder dans les années 70. Avant même que la cérémonie ne débute officiellement, elle avait également déjà empoché les statuettes de meilleure performance pop solo et album de pop vocale. La cérémonie des 59es Grammy Awards s'était ensuite ouverte à Los Angeles, au Staples Center, avec une inteprrétation de "Hello".

Adele n'a par contre pas été chanceuse au moment de reprendre la chanson "Fast love" de George Michael, durant laquelle elle a rencontré des problèmes techniques. La chanteuse s'est interrompue pour jurer. "Je sais que c'est du direct TV, je suis désolée pour les gros mots, et de recommencer", a-t-elle déclaré, soutenue sur Twitter par les organisateurs qui lui ont assuré qu'elle pourrait toujours se permettre de recommencer, autant qu'elle le voudrait.

L'autre superstar du show, c'était indubitablement la reine Beyoncé, qui a fait sensation quelques jours après avoir annoncé être enceinte de jumeaux. Elle a entonné "Love Drought" et "Sandcastles", avec une allure de déesse africaine, exhibant son ventre arrondi pour le plus grand bonheur des internautes. Déjà lauréate de plus de 20 Grammys - le vidéo-clip de "Formation" avait déjà été primé dimanche avant le début de la retransmission télévisuelle - elle était l'une des favorites de la soirée avec sa rivale britannique, mais les deux principales récompenses continuent de lui échapper, et l'album "Lemonade" n'a pas réussi à briser cette malédiction.

La soirée, présentée par James Corden, a été l'occasion de rendre hommage aux personnalités du monde musical décédées durant l'année écoulée, comme Prince, qui a fait l'objet d'une séance hommage notamment emmenée par Bruno Mars, George Michael et David Bowie, qui a remporté quatre récompenses posthumes. Pour son dernier album "Blackstar", sorti deux jours avant son décès en janvier 2016, il récolte les prix de meilleur album de musique alternative, meilleure chanson rock ("Blackstar"), meilleure performance rock et "Best Engineered Album" dans la catégorie non-classique. L'album a également été désigné meilleur coffret d'enregistrements, mais ce prix revient au directeur artistique Jonathan Barnbrook et non à Bowie lui-même.





Album de l'année: Adele, "25"

Meilleur enregistrement: Adele, "Hello"

Meilleure chanson: Adele, "Hello"

Révélation de l'année: Chance the Rapper

Meilleur album de rap: Chance the Rapper, "Coloring Book"

Meilleur album rock: Cage the Elephant, "Tell Me I'm Pretty"

Meilleur album de musique alternative: David Bowie, "Blackstar"

Meilleure chanson de Rock: David Bowie, "Blackstar"

Meilleure performance rock: David Bowie, "Blackstar"

Meilleur album de Country: Sturgill Simpson, "A Sailor's Guide to Earth"

Meilleur album urbain contemporain: Beyoncé, "Lemonade"

Meilleure vidéo musicale: Beyoncé, "Formation"

Meilleure performance R&B: Solange, "Cranes in the sky"