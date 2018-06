À moins de 72 heures de l’entrée en lice des Diables rouges dans la Coupe du Monde en Russie, on croyait avoir entendu tous les hymnes qui leur étaient consacrés. Tous sauf un, celui que Damso devait officiellement leur écrire. Ce n’est pas la sortie ce vendredi de son nouvel album, Lithopédion, qui nous le fera découvrir puisqu’il est aux abonnés absents.

En revanche, il y en a un qui a caché son jeu et qui vient de sortir de l’ombre. Surprise, Helmut Lotti y va aussi de sa chanson pour soutenir les Diables lors de leur épopée russe. Le titre s’appelle Put in the Ball et il est apparu ce vendredi sur YouTube. Le chanteur ne signe pas la chanson de son nom mais sous un énigmatique Les Grands Belges. Mais à l’écoute, il n’y a pas d’erreur possible, c’est bien lui qui donne de la voix.

"From Belgium with love", chante-t-il sur un rythme disco et des chœurs que ne dédaigneraient pas ceux de l’Armée rouge. En français et en néerlandais dans le texte, le Gantois n’en doute as un instant, nos Diables vont gagner : "La victoire, wij gaan winnen/La victoire, sgot’m binnen/La victoire, go go Devils !/ We’re gonna put in/Pu in/Put in the ball." Vous aurez aisément compris le jeu de mot basé sur le nom du président Vladimir Poutine.

À la différence des innombrables autres hymnes non officiels, le titre d’Helmut Lotti ne s’accompagne pas d’un clip très travaillé. Juste les trois couleurs nationales qui flottent au vent. Qu’importe, le rythme est entraînant et incite à fêter les victoires. N’est-ce pas ce qu’on attend d’un hymne ?