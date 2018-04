En 1970, Higelin est encore un artiste souterrain. Il participe à des "concerts-happening", où il improvise avec d'autres musiciens comme ceux de l'Art Ensemble de Chicago. Souvent, ses spectacles se prolongent dans la rue. Tel un saltimbanque, il expérimente des mini-spectacles en plein Paris, sous les yeux souvent amusés des passants. Ainsi ce jour d'été, dans la rue des Abbesses à Paris, vêtu d'une veste de baladin, il harangue la population pour "un numéro que nous avons présenté dans toutes les capitales d'Europe et du Tiers-monde, qui demande de l'adresse, du courage et du culot. Pour 1,82 franc!"

© AFP



Qu'en est-il? Higelin, désormais torse nu, s'appuie bras tendus sur un camarade à même le sol. Alors qu'on l'imagine se faire soulever, il se laisse au contraire lentement tomber et finit par embrasser sur la bouche son partenaire. Les gens rient. Higelin, pas mécontent, part en grattant sa guitare. En 1983, lors de la deuxième "Fête de la musique", Higelin prend la tête d'une immense caravane, remplie d'instruments, pour un défilé en musique de la Place de la République à la Place de la Bastille. Plus de 30.000 personnes suivent.

Des concerts mémorables

Higelin sur scène, c'est la folie qui règne, le temps qui s'étire. Le spectacle est chaque soir unique.

En 1973, il fait la première partie du groupe américain Sly & the Family Stone à l'Olympia. Détonnant avec l'ambiance funk qui monte, il débarque sur scène seul avec un accordéon. Les huées récoltées ne l'impressionnent pas. Alors qu'il donne une série de concert au Casino de Paris, en 1983, Higelin s'amuse à épouser chaque soir sa compagne d'alors Kuelan Nguyen. Vietnamienne d'origine, elle est la mère de Kên, son deuxième fils. Pour la petite histoire, elle est aussi la fameuse "China Girl" chantée cette année-là par David Bowie. Qui avait tenté en vain de la séduire sept ans plus tôt, aux studios d'Hérouville, pendant l'enregistrement de l'album d'Iggy Pop "The Idiot", et alors qu'elle accompagnait Higelin au travail sur "Alertez les bébés".

Les années 80 sont celles des marathons musicaux et des shows démesurés. En 1984, pour "Corde raide et piano volant", il joue sur la place du Trocadéro. Au-dessus de lui, le funambule Philippe Petit fait des va-et-vient sur un fil.En 1987, aux Francofolies de La Rochelle, Higelin donne tout. Jusqu'à pas d'heure, jusqu'à se casser la voix. Un fan dans le public est ébahi. C'est Patrick Bruel, qui dira avoir écrit son tube "casser la voix" une fois rentré cette nuit-là dans sa chambre d'hôtel.Le 31 décembre 1989, Higelin organise le réveillon du Nouvel An au Zénith à Paris. Commencée à 21h30, la soirée finit à l'aube.

Incontrôlable à la télévision

Si Higelin compte une trentaine de films en tant qu'acteur, ses performances mémorables face caméra l'ont été à la télévision où il lui arrivait de laisser libre cours à ses délires.

En 1991, dans une émission en direct de Christine Bravo, il prend la parole pour raconter le stress de l'animatrice juste avant l'interview qui les réunit. "Je lui ai dit: +compte sur moi pour t'apaiser, te calmer". L'animatrice tente de reprendre la parole, mais Higelin tape du poing sur la table et, menaçant, crie: "Maintenant, si tu comptes faire l'émission jusqu'au bout avec moi, écoute moi !"

"Je suis là pour te protéger contre toutes ces caméras! Qui en veulent à ta peau ! Contre tous ces téléspectateurs qui te désirent, à tort et à travers", hurle-t-il ensuite debout, l'oeil noir mais sourire en coin, avant de saluer le public. Sur le plateau de Taratata, en 1994, Nagui est vite débordé. Au lieu de répondre aux questions, Higelin, s'agenouille entre les jambes de l'animateur, grimace devant la caméra, se promène dans le public, déclame du Racine avec Brigitte Fontaine...