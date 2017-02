Imaginez feues les plus grandes vedettes de la variété hexagonale des décennies 1970 et 80 foulant la même scène ensemble… Des stars qui, de leur vivant, n’ont d’ailleurs jamais ressenti l’envie de croiser les micros. Pourtant, quatre d’entre elles se retrouvent chaque soir sur les planches du Palais des Congrès, à l’affiche du spectacle "Hit parade" depuis le 12 janvier. Le plus populaire d’entre eux, c’est Mike Brant - décédé en 1975 -, dont les chansons "Qui saura", "Dis-lui" et "Laisse-moi t’aimer" provoquent pour l’instant le plus de secousses à l’applaudimètre. Puis, il y a Claude François - parti en 1978 - et son "Alexandrie Alexandra", Dalida - en 1987 - et son "Gigi", et enfin Sacha Distel - en 2004 - avec "La belle vie", entre autres tubes éternels.

Le fantôme de Pepper

Cette prouesse est possible grâce à la technologie des hologrammes, la même qui voyait un Jean-Luc Mélenchon en campagne se dédoubler le week-end dernier. Les hologrammes dérivent d’une illusion optique appelée le "fantôme de Pepper", mise au point par John Pepper et Henry Dircks, et utilisée dans les théâtres et les maisons hantées depuis la fin du XIXe siècle. Désormais, il s’agit d’images de synthèse, reconstituées par ordinateur, qui nécessitent des investissements importants.

Les héritiers sont parfois réticents. Selon nos confrères du "Parisien", France Gall aurait ainsi refusé de donner son accord pour que Michel Berger soit de la partie. Et ce serait l’ami Cloclo junior qui accepta la - juteuse - proposition le premier. Elle émanait du producteur du show, David Michel (société de production HIPE), associé pour la peine au spécialiste français des hologrammes, la société Mac Guff.