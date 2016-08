Je suis Massive Attack (VIDEOS)

Musique / Festivals

Massive Attack a décidément la cote ces derniers temps! Six mois après son passage au Palais 12 de Bruxelles en février dernier, le groupe de Bristol s'est offert un deuxième show en Belgique en investissant dimanche soir la place Saint-Pierre de Gand. Un concert "exceptionnel" selon les organisateurs, tout heureux de pouvoir annoncer un "sold out" en dernière minute et de remplir in extremis le centre-ville gantois. Vers 19h, pourtant, les abords de la scène sont dégagés. La Gantoise affronte Anderlecht dans le cadre de la cinquième journée de championnat de football et le public local est massivement installé dans les cafés. Les cris qui retentissent vers 20h n'accueillent d'ailleurs pas la montée sur scène des artistes, mais l'égalisation tardive des "Buffalos" qui arrachent un nul aux Bruxellois dans les ultimes secondes de jeu, provoquant la première émotion collective de la soirée.

L'enfer des soiffards

Malheureusement pour les supporters qui débarquent sur le site après le match, la mauvaise disposition des guichets où l'on peut se procurer des tickets boissons provoque rapidement des files de plusieurs dizaines de mètres. Le public belge a soif et les organisateurs ont voulu pousser la rentabilité du concert au maximum en limitant les infrastructures, et en les confiant essentiellement à des étudiants. Mauvaise idée: les "points tickets" manquent ou ferment trop tôt. Les bars sont envahis par des hordes de soiffards en souffrance qui tentent tant bien que mal d'attirer l'attention des serveuses au bord de la crise de nerf, et les vivres commencent rapidement à manquer. Pendant ce temps, le britannique Adrian Sherwood passe tranquillement ses morceaux de reggae préférés dans l'indifférence générale, et finit par se retirer comme il est arrivé: avec un bref signe de la main et un murmure à peine audible, le flegme britannique dans toute sa splendeur.



Un engagement politique d'actualité

Une bonne vingtaine de minutes plus tard, le véritable show peut commencer. Robert Del Naja et Grant Marshall - les deux fondateurs du groupe - investissent la scène avec un bassiste, un guitariste, deux batteurs et l'increvable Horace Andy dont la voix immédiatement reconnaissable lance "Hymn of the big wheel". Le ton est donné et "United Snakes" enchaîne immédiatement en force. Pour le public, rien de très novateur, Massive Attack applique encore et toujours la même recette: lignes de basse ravageuses, mise en scène soignée et message politique engagé. Tous les membres du groupe ou presque sont des "enfants d'immigrés" rappelle Robert Del Naja, tandis que les écrans diffusent en néerlandais des appels à la réflexion, au rejet du populisme et au questionnement identitaire. C'est sans doute là le véritable coup de force du groupe: le spectateur n'est pas simplement diverti, il est interpelé, provoqué, secoué et sans cesse invité à réagir aux visuels du groupe qui sont adaptés à chaque pays visité. L'ensemble n'évite pas toujours les grosses ficelles ou le sentimentalisme bon teint, mais le message de tolérance qui s'en dégage est nécessaire et plus que jamais d'actualité.

Tricky dans les limbes

Musicalement, le groupe en profite pour monter en intensité. "Risingson", "Man Next Door" et "Ritual Spirit" se suivent. "Girl I Love You", "Future Proof" et "Eurochild" - annoncé comme le requiem du groupe pour l'Europe après le vote favorable au Brexit - font monter la sauce, tandis qu'"Angel" et une version ravageuse de "Safe From Harm" achèvent en force la première partie. Fait rare: le son est parfait et joue un rôle essentiel dans la montée en puissance des musiciens. Petite surprise: Tricky - autre chantre du Trip Hop britannique - fait alors son entrée sur scène pour chanter "Take it There". "Une première en Belgique" dont on se serait volontiers passé vu l'état délétère du Tricky en question qui bafouille deux, trois phrases dans le micro avant de retourner se shooter dans les loges. On aurait préféré voir les Young Fathers ou Hope Sandoval pour chanter les pépites que sont "Voodoo in my Blood" et "Paradise circus", mais le groupe est en mode "festivals": seuls 14 titres sont interprétés, contre 18 lors de leurs tournées en salles. Une déception pour les spectateurs qui ont tout de même payé entre 54 et 78 euros la place. Après une bonne heure les musiciens décident donc de se retirer non sans revenir une dernière fois à l'actualité. Pendant cinq bonnes minutes, l'écran principal diffuse "Je suis Charlie, Paris, Orlando, Bruxelles, Istanbul, Kaboul, Bagdad, et bien d'autres", déclenchant inévitablement des réactions dans l'assemblée. Le préambule idéal à une dernière montée sur scène et l'interprétation d'un vibrant "Unfinished Sympathy". Musicalement, Massive Attack était parfait ce soir, quel dommage que le groupe ne se soit pas montré un tout petit peu plus généreux.





Setlist

1. Hymn of the Big Wheel

2. United Snakes

3. Risingson

4. Man Next Door

5. Ritual Spirit

6. Girl I Love You

7. Future Proof

8. Eurochild

9. Pray for Rain

10. Angel

11. Inertia Creeps

12. Take It There

13. Safe From Harm

14. Rappel:

15. Unfinished Sympathy