Joe Jackson, le père de Michaël Jackson, est décédé mercredi à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer, annoncent plusieurs médias américains, dont CBS et TMZ.

Joe Jackson était à la base de la formation en 1962 du groupe The Jackson Brothers composé de trois de ses fils. Trois ans plus tard, le groupe intègre ses deux autres fils, Marlon et Michaël, et est renommé The Jackson Five.