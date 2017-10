Brillante confrontation entre le baroque et le classique, sur clavecin et sur pianoforte. Le premier l’emporte !

« Des sautereaux aux petits marteaux », c’était le titre du récital donné mardi soir à la Chapelle Protestante par le jeune Français Justin Taylor, premier prix du Concours de Bruges 2015, où il décrocha aussi le prix du public, le prix Outhere (un enregistrement pour le label Alpha), et le prix de l’European Baroque Orchestra Development Trust. Agé aujourd’hui de 25 ans, ce grand garçon au visage enfantin et doux, n’en a pas moins l’autorité d’un maître, associant une personnalité artistique affirmée, des moyens illimités et un naturel confondant. Y compris dans les explications dont il émailla son récital, à la fois magistrales et fraternelles.

(...)