S’il a fallu mettre en place une récolte de fonds KissKissBankBank pour financer son premier album, "Smoke&Mirrors", sa divulgation en les murs de l’AB ces 21 (Club) et 27 janvier (Box) affiche d’ores et déjà complet. Et la carrière du jeune homme semble joliment propulsée. Raphaël Esterhazy est originaire de Wavre, a 27 ans et a hérité ce joli nom de son grand-père hongrois. Un jeune musicien, compositeur, interprète et producteur, qui s’est fait tout seul, à force de talent et surtout de labeur.

Il n’a que huit ans lorsque sa mère l’installe derrière le piano du salon. Devenu ado, vers 14 ans, il délaisse les touches noires et blanches pour tâter de la guitare électrique et monte un groupe de rock, les Flying Socks. Quelques dates s’enchaînent alors - "la première édition de l’Inc’Rock, Dour Kids…" - et avec elles fleure l’idée de se lancer dans la musique pour de vrai. Ses humanités terminées, le jeune diplômé file vers Saint-Luc pour des études d’architecture. C’était son plan initial. Mais l’année suivante, il interrompt ledit cursus et traverse la Manche le temps d’une parenthèse britannique qui va se prolonger.

L’exode anglais

