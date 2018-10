3 Vidéo

Laurent Voulzy en tournée surprise dans les églises belges : "Je fais beaucoup de chansons où je pose des questions à Jésus"

Le chanteur fait une tournée surprise dans les églises belges. J’ai découvert la cathédrale Saint-Paul de Liège en me perdant", nous confesse un Laurent Voulzy légèrement enrhumé. "Je me suis perdu dans le Carré et, comme il ...