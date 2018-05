"Moi je veux rencontrer Maurane et je veux faire de la musique avec elle", disait Lou, 10 ans, lors d'un reportage réalisé par Cap 48 en 2008. Veu exaucé puisque Lou et Maurane avaient chanté à deux "Prélude de Bach".

Si la rencontre avec la chanteuse belge l'avait particulièrement marqué à l'époque, son décès 10 ans plus tard a été un choc pour Lou. Son père, Luc Boland, précise sur Facebook les circonstances de cette chanson composée par Lou, quelques heures après l'annonce du décès. "Lou a immédiatement exprimé son désir de composer une chanson en son hommage. C’est son mode de communication, sa catharsis. Le soir même, il composait immédiatement cette mélodie, imaginée à la façon de Maurane, suivi de quelques mots parfois maladroits… Il m’a demandé de l’aide pour les paroles et c’est ainsi qu’à deux, nous l’avons finalisée et qu’il m’a demandé de la partager. Pensée à tous ses proches et à ceux qui aimaient cette grande artiste."