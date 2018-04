La prochaine édition de la City Parade, événement dédié aux amateurs de musique électronique, devait se tenir le samedi 23 juin mais n'aura finalement pas lieu en raison de la Coupe du monde de football, a indiqué samedi son organisateur Claude Van Cools à l'agence Belga. La Belgique affronte la Tunisie le même jour et la présence d'écrans géants dans les principales villes de Belgique compliquait la tenue de l'événement.

L'organisation de la City Parade sur la voie publique nécessite l'implication de nombreux services communaux, des sociétés de transport en commun aux forces de police, souligne Claude Van Cools. "Je voulais retourner dans un centre-ville cette année mais ce n'est pas possible le 23 juin avec le match de la Belgique en Coupe du monde", confirme-t-il. "Je ne veux pas non plus repousser la date pour ne pas entrer en concurrence avec les nombreux festivals organisés pendant l'été."

La 18e édition de l'événement aura donc lieu le 22 juin 2019, précise l'organisateur. Il est en contact avec plusieurs villes pour son organisation.

La dernière City Parade s'était déroulée en août dernier à Bruxelles.