Mais que se passe-t-il à La Louvière ? Depuis quelques mois, la ville de 80 000 âmes coincée entre Mons et Charleroi semble être le théâtre d’une bouillonnante activité culturelle. Rien que sur le plan musical, An Pierlé, Albin de la Simone et Fishbach viennent d’y donner des concerts. La chanteuse espagnole Luz Casal - popularisée par le film "Talons Aiguilles" de Pedro Almodovar (1991) - se produira vendredi soir, et le festival Si ça vous chante accueillera dès le week-end prochain des artistes comme Christophe ou Flavia Coelho. "C’est vrai, beaucoup d’événements culturels ont lieu dans la ville en ce moment", s’empresse de confirmer le bourgmestre des lieux Jacques Gobert (PS), trop heureux de commenter une information aussi positive. "Mais c’est un concours de circonstances qui résulte d’un travail long de plusieurs dizaines d’années", lâche-t-il sur un ton plus cérémoniel. "La Ville a fait de la culture l’élément central de son plan de reconversion."