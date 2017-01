Située sur les bords de l’Elbe, dans le port de Hambourg, la nouvelle philharmonie de la ville a été officiellement inaugurée mercredi par le NRD Elbiphilharmonie, en présence de la chancelière allemande Angela Merkel.

Surnommé "Elphi", l’édifice impressionne de l’extérieur avec ses 110 mètres de haut. Et plus encore à l’intérieur avec sa salle de 2100 places aux allures futuristes conçue par le cabinet d’architectes suisse Herzog&de Meuron et son acoustique qualifiée d’unique, signée par le Japonais Yasuhisa Toyota. Les 12 000 tonnes que pèse la salle reposent sur des amortisseurs l’isolant totalement du monde extérieur afin de ne pas subir les perturbations sonores ou les vibrations extérieures.

Le projet initié au début des années 2000 par des privés avant d’être repris par la Ville de Hambourg aura mis dix ans à voir le jour depuis la pose de la première pierre en 2007. Il aura surtout vu son coût exploser. Les 77 millions d’euros annoncés au début ont été multipliés par dix pour atteindre un budget final de 789 millions d’euros.

Depuis son ouverture au public il y a huit semaines, la Philharmonie de l’Elbe a déjà attiré un demi-million de visiteurs et écoulé les 500 000 billets disponibles pour les différents événements programmés jusqu’à l’été.