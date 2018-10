"Papillon, c’est mon totem depuis que je suis toute petite", raconte la chanteuse belgo-canadienne au sujet de son tout nouveau single qui sort ce vendredi (avant un album de 11 chansons pop contemporaines, qu’elle a composé en dix jours dans sa maison de Montréal et qui sortira le 8 février 2019). Ma grand-mère m’appelait farfalla, donc c’est un animal qui m’a toujours suivie" explique l'artiste à nos confrères de La Dernière Heure.

L’occasion pour Lara Fabian de se demander ce qu’elle ferait si elle n’avait que 24 heures à vivre. "Si on n’avait que ce laps de temps, on se préoccuperait de savoir si on t’écoute ou si on te voit ? Non, tu serais dans l’instant, avec les gens que tu aimes et tu compterais tes bénédictions."

À 50 ans et près de 30 ans de carrière, le temps serait-il déjà venu de savoir ce qu’on laissera comme trace sur Terre ?

"Pas vraiment. Je me préoccupe plutôt de ce que je vais faire tous les jours qui puisse avoir du sens. En dehors d’écrire de la musique, mon prochain objectif dans la vie est de transmettre ce que je sais faire. Cela fait 30 ans que je fais cela, j’ai une chance énorme, je continue de remplir des salles dans le monde entier… donc mon tour est venu de passer la main. Si tu as besoin de mon aide, je serai là."

(...)