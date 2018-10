J’ai découvert la cathédrale Saint-Paul de Liège en me perdant", nous confesse un Laurent Voulzy légèrement enrhumé. "Je me suis perdu dans le Carré et, comme il commençait à y avoir quelques gouttes d’eau, je cherchais un abri et je me suis réfugié dans cette fameuse église."

Cette tournée des églises n’est pas une première - il y a déjà eu la tournée Lys & Love - pour le chanteur de 69 ans. "Depuis mon enfance, je suis passionné par l’histoire, raconte l’artiste français. J’aime bien les vieux et anciens monuments et je suis particulièrement attiré par l’époque du Moyen Âge."