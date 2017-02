Voilà peut-être une conséquence que les Britanniques ayant voté en faveur du Brexit n’avaient pas anticipé. Un célèbre orchestre baroque du Royaume-Uni va quitter l’île pour s’expatrier en Belgique, plus précisément à Anvers.

Créé en 1985, l’European Union Baroque Orchestra (EUBO) a acquis une réputation internationale depuis 30 ans initiant d’innombrables carrières d’instrumentistes baroques se produisant aujourd’hui dans les principaux ensembles du genre sur le Vieux Continent. Dans un courrier publié sur le site Internet de l’orchestre à la date du 13 février, ses instances dirigeantes expliquent qu’elles pourquoi elles se voient obligées de prendre une décision difficile mais nécessaires pour assurer l’avenir de l’ensemble et du programme de formation qui l’accompagne, à savoir un déménagement sur le continent. "L’environnement financier et politique dans lequel opère l’EUBO est incontestablement devenu beaucoup plus difficile", peut-on lire.

Avenir compromis

Bien qu’il continue actuellement de travailler avec la Commission européenne et son agence culturelle pour laquelle il porte le titre d’"ambassadeur culturel de l’Union européenne", l’orchestre ressent déjà les conséquences du Brexit, notamment lors des collectes de fonds indispensables pour assurer les tournées, etc. Mais à terme, d’autres difficultés se profilent et assombrissent encore plus les perspectives d’avenir indique le communiqué. "L’orchestre tel qu’il se présente aujourd’hui ne comporte peut-être pas de membre britannique (NdlR. : mais bien un Belge, le soliste Jan Van Hoecke, lauréat de nombreux prix dont le concours Musica Antiqua à Brugges en 2014 et le concours Tellemann à Magdebourg, en Allemagne, en 2015), l’ensemble de ses services administratifs par contre le sont. Avec le Royaume-Uni en dehors de l’Union européenne et la probable fin de la liberté de se déplacer sur le continent, le fonctionnement de l’EUBO sera sérieusement compromis, ne serait-ce qu’un terme d’accès au territoire européen et aux subventions européennes."

L’Amuz

Afin d’assurer son futur pour les trente ans à venir, l’EUBO a donc décidé de s’expatrier en Belgique. C’est l’Amuz, le centre international de musique à Anvers, un partenaire de longue date de l’European Union Baroque Orchestra, qui s’est proposé d’héberger l’ensemble. Un choix qui paraît assez naturel puisque l’institution anversoise propose aussi des activités de recherche et de formation. Installé dans l’ancienne église Saint-Augustin - un édifice baroque du XVIIe siècle - transformée en salle de concert moderne -, l’Amuz s’est donné pour mission de rendre plus accessible la musique dans tous ses styles et dans toutes ses dimensions historiques.

Ce déménagement sur le continent ne sera pas sans conséquence puisque l’orchestre britannique ne pourra pas être opérationnel avant 2018. Il mettra donc fin à sa tournée 2016-2017 au mois de mars comme le prévoit son programme, mais il n’assurera pas les dates planifiées plus tard dans l’année. "Nous nous sommes efforcés de trouver un moyen d’éviter ces annulations, mais ça ne s’est pas avéré possible", indique le communiqué de l’EUBO. D’autre part, les formations dispensées aux jeunes musiciens européens vont également être arrêtées.