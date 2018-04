3

Avicii était fatigué et avait surpris ses fans en annonçant sa retraite

Le DJ suédois, connu de la jeune génération et des amateurs de pistes de danse pour des chansons telles que "Wake me up" et "Levels", a été retrouvé mort ce vendredi après-midi. Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère ...