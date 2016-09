Le festival Tomorrowland à nouveau dédoublé en 2017

Musique / Festivals

Les administrations communales de Boom et Rumst ont approuvé l'organisation de deux festivals de musique électronique Tomorrowland à l'été 2017, tout comme en 2014 lors de la dixième édition. Les organisateurs pourront ainsi répondre à la demande croissante de tickets, notamment de la part de la population locale, a indiqué mardi Tomorrowland dans un communiqué.

Le premier week-end est prévu les 21, 22 et 23 juillet 2017, et le week-end qui suit. La programmation sera la même, l'objectif étant de permettre à davantage de visiteurs de profiter de l'expérience Tomorrowland. Une fête sera organisée entre les deux week-end où les habitants des environs pourront palper l'atmosphère unique du festival.

Pour le domaine provincial de De Schorre, où a lieu l'événement, des mesures supplémentaires doivent être prises pour compenser. "Le point le plus important est la mise en place d'un nombre de jours maximum pour les gros événements. Leur nombre ne doit strictement pas dépasser 17 jours par an, les six jours du festival Tomorrowland inclus. Une meilleure répartition de ce type d'événements doit également être pensée."

L'an dernier, 180.000 personnes se sont rendues sur le site du festival Tomorrowland entre le 22 et le 24 juillet. Les tickets, mis en vente en janvier, avaient trouvé preneurs en une demi-heure.