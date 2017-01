Nous l’annoncions dans notre édition namuroise hier, Namur va enfin bénéficier d’une salle de concert à l’acoustique haut de gamme, une exclusivité wallonne selon les autorités de la Ville. D’une capacité de 800 places (comme le Studio 4 de Flagey, à Bruxelles), elle verra le jour au plus tôt en août 2019 sur l’îlot Rogier dans la vétuste salle de spectacle du Grand Manège qui sera réaménagée. Le coût du projet s’élève à 15 millions d’euros et comprend aussi des espaces permettant de regrouper les activités du conservatoire de Namur actuellement réparties sur cinq sites dans la ville. Un accueil général regroupant une billetterie, un vestiaire et une salle de réunion complétera l’ensemble. Connu dans le monde entier sauf chez lui à Namur, le Centre d’art vocal et de musique ancienne (CAV&MA) a été désigné gestionnaire de ce futur pôle musical surnommé le "Flagey wallon". Son directeur, Jean-Marie Marchal, a répondu à nos questions.

Le Centre d’art vocal et de musique ancienne (CAV&MA) a-t-il été lié à l’initiative de ce projet ?

Nous y travaillons depuis… 20 ans ! Depuis la fondation du Centre, et malgré nos succès artistiques, notre problème a toujours été de ne pouvoir programmer à Namur que 20 % de nos productions, faute d’infrastructures. Lorsqu’il n’était que candidat au maïorat de la ville, Maxime Prévost avait placé sa campagne sous le titre "Namur confluent culture", nous l’avons pris au mot et il a tenu parole. Nous avions besoin d’une bonne salle, l’académie de musique toute proche, et comptant aujourd’hui 1600 élèves, demandait des extensions, le Grand Manège devait être réaffecté, bref, tout s’est "mis ensemble" et, aujourd’hui, nous nous dirigeons vers une mini-Cité de la musique qui décuplera le potentiel culturel et artistique de la ville et des environs.