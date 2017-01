Maison de disques indépendante fondée à Bruxelles en 1983, PIAS poursuit sa politique d’acquisition en mettant la main sur Inertia, qui est un peu son équivalent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme PIAS, Inertia a ses propres étiquettes et en distribue d’autres, indépendantes elles aussi.

Créée en 2000 à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, par Ashley Sellers, l’entreprise a lancé plusieurs labels dont Inertia Recordings en 2002, pour publier et promouvoir des artistes locaux et néo-zélandais. Parmi eux, on trouve Ben Lee, chanteur pop à succès originaire de Sydney. Peu de temps après, Inertia créait Rogue Records pour élargir l’éventail de styles musicaux, puis Pod pour les artistes internationaux.

Par ailleurs, Inertia, qui ne tient décidément pas en place, distribue des étiquettes comme Ninja Tune, 4AD, Beggars Banquet, Matador, Warp, Sub Pop ou… PIAS Recordings. Concrètement, l’on trouve parmi les artistes représentés, The xx, Adele, Vampire Weekend, Sia, Flet Foxes… Le chiffre d’affaires d’Inertia est évalué à 11 millions de dollars.

Cette acquisition a donc quelque chose d’évident, Kenny Gates, cofondateur de PIAS avec Michel Lambot, ayant déclaré : "L’attention et l’engagement que nous appliquons tous deux aux artistes et étiquettes que nous représentons sont notre ‘raison d’être’" (en français dans le texte). PIAS ne reprend pas les activités d’organisation de festivals, de tourneur, etc.

Cette nouvelle étape géographique dans l’expansion du groupe PIAS suit une diversification majeure avec l’acquisition, entérinée le 1er octobre 2015, d’Harmonia Mundi.

Référence jazz, classique, monde

Fondé à Paris en 1958 par Bernard Coutaz, Harmonia Mundi est devenu une référence en matière de jazz, de musique classique et de musique traditionnelle. L’on est évidemment très loin des artistes pop indépendants sur lesquels PIAS a établi ses premiers succès.

Dans cette opération, le groupe belge ne reprenait les activités de diffusion de livres pour des éditeurs spécialisés, ni les boutiques de détail. Dans l’ensemble se trouvait aussi Le Chant du Monde, prestigieuse maison qui cumulait activités phonographiques et édition musicale. Par souci de cohérence, cette dernière activité a été cédée à Music Sales fin de l’année dernière. Le catalogue des musiciens représentés comprend notamment Arthur Honegger, Serge Prokofiev, Darius Milhaud ou Dimitri Chostakovitch.Dominique Simonet