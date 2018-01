La troisième édition de D6bels Music Awards se terminait sur le coup de 23 heures ce vendredi 26 janvier. Voici donc les différents artistes consacrés pour leur belle année 2017 lors de cette cérémonie (retransmise depuis Media Rives à Liège en direct sur La Deux).

Le public a plebiscité...

"Morale 2" de Roméo Elvis x Le Motel , Album de l'année >> Notre interview ICI >> Notre critique du disque ICI

Noa Moon , Artiste solo féminin >> Notre interview ICI

Henri PFR , Artistes solo masculin

Caballero & Jeanjass , Groupe >> Notre interview ICI

Delta, Chanson française

Blanche, Pop

Girls in Hawaii , Rock & Alternatif >> Notre interview "Fan de..." en vidéo ICI

Henri PFR , Dance & Électro

Roméo Elvis x Le Motel , Hip Hop





Les pros du secteur ont récompensé...

Blanche , Révélation

Baloji , Concert

Teme Tan (Tanguy Haesevoets) , Musicien >> Notre interview ICI



Mélanie De Biasio , Auteur/compositeur >> Notre interview ICI

"Your Freedom is the end of me" de Mélanie De Biasio, Clip vidéo (ci-dessous)

Les votes par SMS ont quant à eux permis au titre "Until The End" de Henri PFR de devenir le "Hit de l'année 2017".

Et toujours pas de trophée pour le rappeur bruxellois Damso donc... Retour sur ces résultats et analyse demain midi.