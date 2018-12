1 Vidéo

Jean-Luc Fonck: "Les Beatles étaient des feignasses !"

Jean-Luc Fonck revient avec un quinzième album de Sttellla et assume pleinement ses bêtises, qu'il met au service de Viva For Life. Rencontre absurde et interview vidéo !

" On parle toujours des Beatles" nous lance un Jean-Luc ...