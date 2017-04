La grande soirée des Octaves de la Musique 2017 aura lieu le 29 mai prochain, à La Madeleine. Mais on connaît déjà les noms des artistes récompensés.

En ce lundi matin du 24 avril, l'équipe organisatrice des Octaves de la Musique – récompensant depuis bientôt quinze ans les talents musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles – conviait la presse dans le velours rouge de la salle du Collège de l'Hôtel de Ville. Pourtant, très peu de monde avait fait le déplacement, en dépit du fait qu'on nous annonçait nouveautés et changement.

Parmi les absents, David Linx, musicien de jazz émérite et vainqueur de l'Octave d'honneur de ce cru 2017, Michel Schoonbroodt, à la tête des Jeunesses Musicales, et Marc De Haan, directeur général de BX1. Deux partenaires privilégiés du comité Octaves, au-même titre que PointCulture, dont le directeur Tony De Vuyst était quant à lui bien présent aux côtés du Président du comité Octaves Jean-Jacques Deleeuw. Enfin, Yvan Mayeur, bourgmestre de la capitale, complétait notre trio d'hôtes, et se disait "ravi de voir la ville accueillir la cérémonie pour la seconde fois", a fortiori en les murs de "la salle historique qu'est La Madeleine".

Une cérémonie annoncée le 29 mai, qui viendra conclure une 14e édition des Octaves marquée par quelques nouveautés. La première étant qu'elle se joue plus tard dans l'année (d'un ou deux mois). Ensuite, soucieux de "rompre avec le style des précédentes cérémonies ou celui d'événements du genre existants déjà fortement mis en avant" (lire : les D6bels Awards, rival non dissimulé), les organisateurs ont décidé de troquer l'habituelle liste de nominés contre une liste de lauréats définitifs, amenés, nommés, choisis et récompensés en plusieurs phases par des professionnels du secteur.

On connaît donc dès à présent les grands vainqueurs de l'édition 2017 (17 prix /8 catégories musicales, cf. ci-dessous). Ceux-là se partageront la scène le 29 mai prochain, mais pas n'importe comment. Déterminée à viser l'éclectisme et à "conserver une vison de la musique à 360 degrés, en évitant le piège des niches" ou du mainstream, l'équipe des Octaves proposera donc une soirée de duos inédits choisis, par David Linx entre autres, parmi les artistes lauréats. Elle sera diffusée sur toutes les télévisions locales bruxelloises (en direct dès 20h30), et présentée comme l'an dernier par Sophie Pendeville.





Chanson française : Françoiz Breut avec "Zoo"

Musique du monde : Kel Assouf avec "Tikounen"

Musiques urbaines : Caballero & JeanJass avec "Double Hélice"

Pop/Rock : Robbing Millions avec "Robbing Millions"

Musiques électroniques : Fabrice Lig (& Kink) avec "Charleroi DC"

Jazz : Lorenzo Di Maio avec "Black Rainbow"

Musique classique : Philippe Pierlot & Ricercar Consort

Musique contemporaine : Benjamin Glorieux et Sara Picavet – Aton'&Armide

Octave d'honneur : David Linx

Album de l'année : "Colours" de Puggy

Artiste de l'année : Florian Noack

Concert/Spectacle de l'année : Roméo Elvis

Octave Zinneke (BX1) : Kel Assouf

Octave PointCulture : Le Quatuor Clarias

Octave de la Féd. des Jeunesses Musicales : La Boîte à Musique/Juliette Colmant&Quentin Halloy.

Octave de la Ministre de la Culture : Le Ba Ya Trio

Octave Fun Radio : Oxoon