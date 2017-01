Le premier round de vente de tickets pour le festival dance Tomorrowland n'a duré que 50 minutes samedi matin: après ce laps de temps, tous les billets mis en vente à ce moment avaient trouvé acquéreur. Une deuxième session est organisée à 17h00, cette fois accessible également aux festivaliers étrangers. Les Belges qui s'étaient enregistrés à l'avance pouvaient tenter d'acheter leur ticket pour la 13e édition du festival dès ce samedi 11h. Le premier lot de billets fut finalement écoulé en 50 minutes. Une deuxième chance sera donnée à partir de 17h, ainsi qu'une autre encore samedi prochain.

Le festival devrait se tenir sur deux week-ends cette année: du 21 au 23 juillet et du 28 au 31 juillet. L'autorisation environnementale est accordée depuis décembre pour les deux week-ends mais les communes de Boom et de Rumst doivent encore autoriser formellement la tenue du second. Les négociations avec la province sont aussi en cours.