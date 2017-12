Certains artistes atteignent un tel degré de popularité, qu’il n’est tout simplement plus possible de les éviter. En 2017, les bookmakers ont probablement parié sur U2, Lady Gaga ou les Guns and Roses pour créer l’événement. Certains l’ont fait, mais tous ont été rapidement et très largement supplantés par un chanteur pop de 26 ans. Un Britannique armé en tout et pour tout d’une guitare et d’une voix, devenu en quelques années une superstar aux chiffres sidérants.

Ed Sheeran - puisqu’il s’agit de lui - est un peu le fils sympa du voisin, le jeune homme timide et sentimental qui pense aux filles sans oser leur déclarer sa flamme, et l’artiste "intimiste" dont le troisième album - "Divide" - a battu tous les records de la plateforme de streaming Spotify où il a été écouté plus de 3 milliards de fois en moins d’un an. Si l’on cumule leurs audiences, les comptines tantôt folk, tantôt pop du garnement à la chevelure rousse ont même enregistré plus de six milliards d’écoutes. Ce qui fait de l’ami Ed un véritable extraterrestre dans le monde de la musique, où il vend également des millions de disques en magasin.