Musique / Festivals Les Francofolies de Spa peuvent se targuer d'avoir réussi une belle exclusivité en convainquant Loïc Nottet de donner, le 22 juillet sur la scène Pierre Rapsat, son très attendu premier spectacle!

Annoncé comme un show spectaculaire et explosif, entre danse et chant, le concert du jeune Belge devrait être à l’image de ce qu’il a pu déjà nous montrer dans ses clips et en télévision.

Sacré "Artiste de l'année" aux D6bels Music Awards le 26 janvier dernier - fait incroyable pour un chanteur qui n'a pas encore sorti son premier album, annoncé pour le mois de mars - Loïc Nottet n'en finit donc plus de surprendre. Finaliste de The Voice Belgique en 2014, brillant représentant de la Belgique à l’Eurovision 2015 et vainqueur de Danse avec les Stars en 2016, ses premiers concerts ont affiché complet en quelques heures. Et son single, "Million eyes", après avoir séduit notre plat pays, est en train de se faire une jolie place à l'international, avec plus de 5 millions de vues sur YouTube. Même Drew Barrymore a succombé au charme du Carolo, lors de son passage dans l'émission C à Vous!

Outre cette première tête d'affiche, les Francofolies annoncent également quelques autres artistes, qui viendront mettre le feu au Village Francofou. Après Bigflo & Oli (également le 22) et Kid Noize (le 20), c’est au tour de Julian Perretta (le 21), Claudio Capéo (le 20), Mustii et Typh Barrow (tous deux le 21) d’être confirmés.

Les Francofolies de Spa se tiendront du 20 au 23 juillet. Pour rappel, l'an dernier, en dépit de mesures de sécurité particulièrement drastiques, le festival avait accueilli 180.000 spectateurs.