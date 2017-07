Au cœur de la vie musicale estivale de la partie sud du pays (on n’ose plus parler "des" Festivals de Wallonie puisque le terme est désormais labélisé) figure, depuis 40 ans, un festival d’une richesse et d’un dynamisme sans faille : le festival de l’Eté mosan.

L’idée de départ était de réveiller la beauté de la musique en (dé)plaçant les concerts dans des lieux à la fois insolites et idéalement adaptés aux programmes. Pour y parvenir, il fallait un organisateur disposant de connaissances musicales pointues et d’un bon carnet d’adresse. Ce fut Ludovic de San, baryton de classe internationale et fils du pays, qui parvint à attirer dans sa région les plus grands noms de la vie musicale internationale. En 2018, il passera la main à Bernard Mouton (musicologue et musicien, actuel directeur du festival des Midis-Minimes) et cette saison sera donc la dernière placée sous sa direction artistique. Rencontre.

En 1977, vous étiez lancé comme chanteur sur les scènes d’opéra et dans les salles de concert, avec une notoriété grandissante dans le domaine du lied et de l’oratorio, qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une aventure aussi chronophage et risquée que ce festival ?

En fait, j’avais surtout envie de chanter, ce qui se révéla compatible… Mais, à l’époque, en sillonnant avec mon frère les campagnes entourant notre maison familiale, je passais régulièrement devant un château de rêve (le château de Fontaine, devenu aujourd’hui un restaurant) remarquable par sa belle cour intérieure. Un jour, j’ai pris mon courage à deux mains, j’ai rencontré les propriétaires et leur ai proposé d’y organiser des concerts. Dans la minute, ils ont marqué leur accord. Tout est parti de là… Le festival ne tarda pas à investir d’autres lieux et à se développer, nous nous sommes arrêtés à vingt concerts par été, en apportant un soin particulier à établir une jonction pertinente entre la musique et les lieux.