Mario Guccio, le chanteur de Machiavel, est décédé à l'âge de 64 ans, a annoncé samedi soir le groupe de rock belge sur sa page Facebook.

"C'est avec une très grande douleur que nous venons de perdre un ami, un frère, un chanteur extraordinaire. Un musicien talentueux à la fantaisie débordante. Un homme de coeur, une grande âme. Mario Guccio s'en est allé de l'autre côté de la lumière... Repose en paix Mario", écrit ainsi le groupe sur sa page Facebook.

Malade de longue date, Mario Guccio est décédé en Sicile, auprès de ses proches. L'artiste avait été hospitalisé etau sein du groupe pour la tournée Early Years, avait annoncé Machiavel sur ce même réseau social le 12 janvier dernier.

Quelques jours plus tôt, le chanteur avait lui-même prévenu ses fans qu'il allait être absent "un certain temps sur Facebook et autres réseaux sociaux". "Je vous aime, à très bientôt les amis", écrivait-il depuis Palerme le 4 janvier.

Mario Guccio avait intégré le groupe en 1977, pour son second album, intitulé "Jester", remplaçant ainsi le batteur/chanteur Marc Ysaye, qui avait décidé de se concentrer sur la batterie, lit-on samedi soir sur le site internet de la radio Classic 21 (RTBF), dont le directeur n'est autre qu'un certain Marc Ysaye.

"R.I.P. my so beloved MARIO, R.I.P. my Bro'", a d'ailleurs tweeté ce dernier samedi soir.

Le 9 décembre 1979, Machiavel avait été le premier groupe belge à monter sur les planches de Forest National.

En 2016, lors des Francofolies de Spa, nous nous étions entretenus avec Mario Guccio: