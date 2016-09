Metronomy en vacances

Musique / Festivals

Sourire discret et cerveau du quatuor pop anglais depuis les premières notes, Joseph Mount est un homme heureux. Exigeant mais serein, gourmand mais satisfait. A 33 ans, le natif de Devon vit à Paris désormais, avec sa femme française et ses deux garçons, âgés d’un et trois ans. Une décennie s’est écoulée depuis "Pip Paine (Pay the £5000 You Owe)", premier chapitrede la carrière exponentielle de Metronomy. Le premier jour des grandes vacances, c’est déjà le 5e album que Joseph Mount publiait.

Cavalier solitaire

"Summer 08", une plaque estivale à n’en pas douter, écrite, composée, produite, jouée entièrement et enregistrée aux Black Box Studios parisiens par l’intéressé. Un disque qu’il aurait pu sortir sous son nom propre, puisqu’il l’a façonné en solo, et qui n’occasionnera pas de tournée. "Nous n’avons jamais été un groupe qui prétendrait intégrer tout le monde dans le processus de création. Tout le monde est d’accord avec ça. Certes, mes camarades étaient un peu inquiets concernant le manque à gagner financier de l’absence de tournée… Mais l’on tournera encore, plus tard… Olugbenga (Adelekan, LE fameux bassiste de Metronomy, NdlR.) vient d’avoir un bébé lui aussi, Oscar (Cash, guitariste et claviériste, NdlR.) vit aux Etats-Unis désormais. Le moment était idéal pour que chacun puisse un peu s’amuser…"

