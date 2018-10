Attendu depuis le printemps, Mon pays c'est l'amour est de sortie ce vendredi. Sous son titre qui paraît nunuche, ce 51e album studio réaffirme l'appartenance indéfectible au rock. Ça ne change pas, un Johnny...

Le 21 octobre 2016, jour de la sortie de l'album en public de la tournée Rester Vivant, Johnny Hallydday a annoncé la préparation d'un nouvel album studio, avec ceux qui l'accompagnent en studio et sur scène depuis quelque temps déjà, Yodelice (Maxim Nucci) et Yarol Poupaud, le guitariste, frère de l'acteur Melvil. Sortie prévue, 2017. La vie en a voulu autrement, et l'album sort précisément deux ans plus tard. Au vu de la castagne entre héritiers, on a bien cru qu'il ne paraîtrait jamais, tout en se disant qu'avec les intérêts qu'il y a derrière…

S'il ne brille pas par l'originalité de son titre, Mon pays c'est l'amour s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. Pour la petite histoire, il est le quatrième, sur cinquante et un, à mentionner le terme « amour » dans son titre, après Rêve et amour (1968), Derrière l'amour (1976), De l'amour(2015), sans compter Je t'aime Je t'aime Je t'aime (1974).