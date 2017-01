A l’heure où partout des barrières s’érigent à nouveau, de Trump au Brexit, il est important de montrer la richesse artistique possible d’une société mélangée comme la nôtre. C’est l’objectif que poursuit l’organisation belge « Moussem » (« fête » en arabe) créée en 2001. Elle oeuvre à faire entrer dans les institutions culturelles belges un peu de la culture arabe et berbère venue des pays arabes ou de la diaspora chez nous.

Moussem programme régulièrement des festivals de musique, des concerts, des expos. Du 2 au 18 février, Moussem propose à Bozar et au Kaaitheater (ses principaux partenaires institutionnels) un festival pluridisciplinaire autour de Beyrouth et des artistes libanais.

Nous avons rencontré son fondateur et directeur Mohamed Ikoubaân.

Né dans le Rif marocain en 1963, il est un Berbère de langue Tamazight. Il a émigré à 6 ans à Meknès (« ma première émigration, dit-il. Je voyais déjà par rapport à l’arabe, la persistance des préjugés») et puis ce fut Fès où il passe une licence en droit, en français. « J’avais choisi le droit car il me semblait que c’était la formation la plus adéquate pour tenter de changer les choses face aux injustices que je voyais autour de moi. »

Arrivée en Belgique

(...)