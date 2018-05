Plus de 500 personnes se sont rassemblées, jeudi vers 10h00, à l'extérieur de l'église Notre-Dame des Grâces à Woluwe-Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage à Maurane, décédée le 7 mai à l'âge de 57 ans. De nombreuses personnalités de la chanson française et du monde de la scène avaient également fait le déplacement, parmi lesquelles Muriel Robin, Michel Fugain, Zazie, Pascal Obispo, Lara Fabian, Catherine Lara, Luc Plamondon, le Grand Jojo ou Sandra Kim.

Zazie et Pascal Obispo Muriel Robin Michel Fugain Catherine Lara Victor Lazlo Sandra Kim Luc Plamondon Lou Depryck Francis Lalanne Le Grand Jojo Lara Fabian Muriel Robin, Catherine Lara et Francis Cabrel Anggun Cipta Sasmi Joëlle Milquet Elio Di Rupo

Plus d'une heure avant le début de la cérémonie, quelque 500 personnes attendaient sur le parvis de l'église Notre-Dame des Grâces, espérant entrer dans le lieu saint déjà près d'atteindre sa capacité maximale de 900 places assises.

A l'extérieur de l'église, des écrans géants diffusaient des photos de la chanteuse à la voix de velours, accompagnées de ses titres les plus connus.

"C'était une femme tellement merveilleuse, tellement drôle. J'ai beaucoup ri avec elle. C'était une des plus belles voix du monde, sinon la plus belle", a affirmé la chanteuse et violoniste française Catherine Lara.

Dans le public, Elisabeth, 66 ans, suit Maurane depuis ses débuts: "J'ai connu Maurane dans les cafés-théâtres. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et offrait de belles chansons. Elle représentait très bien la Belgique avec son humour, son esprit d'enfant".

La chanteuse belge, devenue incontournable sur la scène de la variété française, est décédée à l'âge de 57 ans à son domicile le 7 mai dernier.