Bien de futures grandes dames ont marqué 2016, et comptent bien redonner de la voix cette année.

Quatre d’entre elles viendront prêcher leurs paroles rap (Tommy Genesis), folk (Julia Jacklin), soul (Kadhja Bonet) ou rock (Angel Olsen) à Bruxelles dans les prochaines semaines.

Il y a 20 ans, elles débarquaient en force sur la scène internationale, dans la foulée d’une certaine Britney. Autant de jeunes chanteuses pop décomplexées qui allaient mettre la main sur les charts, de Shakira à Christina Aguilera. Aujourd’hui, la pop a changé. La musique des jeunes, de la radio, du quotidien, a pris des couleurs hip hop. D’autres voix féminines se sont imposées, à commencer par celle de Beyoncé. Et un autre genre d’artistes pop décomplexées est né. Si elles naviguent en eaux plus profondes que Queen Bey, elles pratiquent ce même rap, ce même r’n’b, et en partagent les codes. Demeurent "underground" mais semblent armées pour percer l’écran "mainstream". Une nouvelle venue apparaît sur la toile tous les six mois. Elles se nomment Abra, Princess Nokia ou Tommy Genesis.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Genesis est son vrai prénom. De là à conclure que ses géniteurs étaient fans de Phil Collins, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. D’ailleurs, on a peu de certitudes sur le compte de cette furie mystérieuse. Celle-ci ne donne pas son âge, mais on lui donnerait 25 ans. Elle ne révèle pas où elle vit, préférant dire qu’elle habite dans son lit. On sait qu’elle est canadienne, née à Vancouver d’un père indien et d’une mère scandinave. Qu’elle a grandi rebelle au sein d’une famille très religieuse, qu’elle se débrouille pas mal en français, qu’elle joue du piano aussi, comme le faisait sa maman.

Tous les chemins mènent à Atlanta

(...)