Alice On The Roof, Lost Frequencies, Kid Noize, Puggy, Alex Germys... Tous ces artistes belges font partie du Top 100 annuel des singles les plus vendus et diffusés en Belgique francophone, indique l'organisation Ultratop mardi dans un communiqué. Le titre "Lucky You" de la chanteuse Alice On The Roof est ainsi le single belge le plus populaire en 2016. La chanteuse Sia, elle, détient le plus grand tube de l'année avec son titre "Cheap Thrills". Le titre "Cheap Thrills" de l'artiste australienne Sia s'est classé numéro un de l'Ultratop belge francophone durant une semaine, mais est resté 35 semaines dans le classement et est ainsi le titre classé le plus longtemps en 2016.

"This Girl" du DJ français Kungs est resté durant 11 semaines numéro un du classement, ce qui le place en deuxième position. "Hello" de la chanteuse Adele s'est installé pendant 18 semaines consécutives en tête, un record depuis le commencement de l'Ultratop en 1995. Mais cette performance est répartie sur les années 2015 et 2016, ce qui explique pourquoi ce titre n'occupe que la 16e place du classement 2016.

Côté belge, la chanteuse Alice On The Roof et le DJ Lost Frequencies sont les plus populaires. Le titre "Lucky You" de la chanteuse originaire de Soignies est classé 15e et est ainsi le single belge le plus populaire de 2016, devant "Beautiful Life" de Lost Frequencies qui a dominé le classement durant trois semaines (24e place). Au total, 11 singles belges figurent dans le classement, un record par rapport aux années précédentes qui n'en comptaient que huit maximum.

Cette année, Ultratop observe une diminution des titres francophones avec seulement 18 chansons dans le classement contre 27 en 2015. Des artistes tels que Kendji Girac, Céline Dion, Christophe Maé sont considérés comme des valeurs sûres.

Au niveau des albums, l'artiste québécoise Céline Dion est en tête du classement 2016. "Encore un soir", sorti en août dernier, a été vendu à 800.000 exemplaires dans le monde et est resté durant six semaines numéro un.