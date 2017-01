Le trio Puggy, composé d'un Français, d'un Anglais et d'un Suédois, est le grand gagnant de la seconde édition des D6Bels Music Awards, organisée ce jeudi soir par la RTBF et diffusée en direct sur La Deux depuis les studios de Média Rives, à Liège. Les trois compères ont remporté les prix de groupe de l'année, concert de l'année ainsi que groupe Classic 21 de l'année, tous les trois décernés par le public. La RTBF a également mis à l'honneur Alice On The Roof. La jeune Montoise a décroché les prix d'album de l'année avec "Higher", ainsi que celui d'artiste solo féminin, comme ce fut également le cas lors de la première édition des D6Bels Music Awards en 2016.

Loïc Nottet, qui avait classé la Belgique quatrième lors du concours Eurovision en 2015, a lui été sacré artiste solo masculin de l'année.

Le prix de l'artiste Vivacité de l'année est revenu au chanteur Saule et celui de l'artiste Pure FM de l'année au DJ bruxellois Henri PFR (Peiffer).

La chanteuse de jazz carolo Mélanie de Biaso s'est, elle, distinguée dans les catégories musicienne de l'année et auteur/compositeur de l'année, deux prix décernés par le secteur.

L'artiste Baloji a décroché le prix pour le meilleur clip vidéo de l'année pour son titre "Spoiler". Enfin le groupe Dan San a été récompensé dans la catégorie "visuel album" pour "Shelter" et comme groupe La Première de l'année.

Un prix d'honneur a également été remis à André Brasseur.

A l'issue du vote des téléspectateurs, c'est "Ocean" de Kid Noize qui a remporté l'award du "Hit de l'année." La 1ère édition du rendez-vous musical avait attiré quelque 200.000 téléspectateurs.