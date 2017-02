Si le rock a longtemps été le genre le plus usité pour défendre une cause ou pour dénoncer, c’est le rap qui, dès le début des années quatre-vingt, prenait le relais. A l’époque, la soul dégoulinante se muant en disco, synthétique, hédoniste et formaté, fait des ravages dans les clubs new-yorkais. Mais c’est dans les rues du Bronx que les MC’s du mouvement hip hop vont faire de sa frange musicale le terreau d’une nouvelle parole artistique engagée. Pas tout de suite cependant… "Historiquement, le hip hop n’est pas une musique revendicative mais festive, explique Olivier Cachin, docteur ès rap s’il en est. Au départ, tous les morceaux sont une façon de faire la fête et de célébrer la vie. Le message et l’expression politique vont arriver assez vite, mais seulement après."

La fête est finie

Arrivent alors des morceaux à portée sociale ("The Message" de Grandmaster Flash), puis un discours frontal, avec Public Enemy ("Fight the Power"), KRS-One ("Sound of Da Police") ou les pionniers du futur gangsta rap NWA ("Fuck tha Police"). Les années passent et le rap mue, grandit, évolue, se transforme… Il soufflait en 2013 quarante bougies d’existence et demeure la scène la plus changeante de toutes. Il est aussi devenu le genre musical le plus plébiscité de la planète. Son engagement, lui, se fait plus rare, comme nous le confirmait Olivier Cachin à l’heure de cet anniversaire. "Aujourd’hui, cette composante n’est ni la plus populaire ni celle mise en avant dans les médias, mais il existe toujours du rap conscient, politique ou révolutionnaire. Comme le rock va aller d’Iggy Pop à Phil Collins, le rap contemporain va de Dead Prez à Kanye West."





Née sur les terres d’Oncle Sam vers 1973, puis arrivée en France la décennie suivante, la culture hip hop a contaminé la Belgique depuis un quart de siècle. Longtemps dans l’ombre du voisin hexagonal, la scène rap noire-jaune-rouge a le vent en poupe depuis un an et parade même en tête de peloton. Alain Lapiower, directeur de l’ASBL Lezarts Urbains qui promeut la culture urbaine en Wallonie et à Bruxelles, fait les mêmes constats. "L’ancien public du hip hop était basé dans les quartiers populaires. Se reconnaissait dans un ordre d’idées, des prises de position, culturelles et sociales, en opposition avec l’establishment. Provocatrice, ironique, agressive parfois… Mais, le propos a changé. On a arrêté de parler des flics. Les thématiques sociales ont disparu, tout comme le rejet du système, au profit de textes autour du mal-être des jeunes, de leur quotidien. Ou festif : alcool, filles, stupéfiants… Une espèce d’ironie, d’humour grinçant a remplacé la colère."

Porte-voix

Il reste néanmoins quelques gardiens du temple, orfèvres d’un rap qui a toujours les poings serrés. Le problème, c’est l’écho. Pour qu’une voix porte, qu’un message passe, il faut un auditoire, une tribune, voire une certaine popularité. Aujourd’hui, un rappeur comme Kendrick Lamar allie cette envie de s’engager à cette capacité à attirer les projecteurs. Lors de la cérémonie des Grammy de l’an dernier, son passage a marqué. Dans un décor carcéral, affichant un œil au beurre noir, affublé d’habits de prisonnier, puis au pied d’un gigantesque brasier, dans l’atmosphère tribale d’une Afrique fantasmée, le kid de Compton avait chanté sa rage et dénoncé la violence dont sont victimes les Noirs aux Etats-Unis. A l’époque, Obama était président. Kendrick Lamar a sans doute encore bien des choses à dire aujourd’hui.